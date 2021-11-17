В Германии заявили, что работа «Северного потока — 2» не всю зиму повлечет большие убытки

Приостановка сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG повлечет за собой негативные последствия. Об этом в ходе пресс-конференции в Магдебурге заявил, министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце, сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобное решение немецкого регулятор может стать причиной рост цен и производственных убытков.

«Я вижу большую проблему в том, что «Северный поток — 2» не будет работать всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно», — сказал Шульце.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

В МИД Германии заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.

Ранее член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер сообщил, что решение о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может быть связано с тем, что регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.