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В ФРГ рассказали о последствиях приостановки сертификации «Северного потока — 2»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Проект «Северный поток — 2» не нужен Германии, поэтому решение о приостановлении сертификации должно не дать газопроводу стартовать этой зимой, такое мнение выразил зампред фракции партии «Союз-90» / «Зеленые» в бундестаге Оливер Кришер в беседе с газетой Rheinische Post.

«Северный поток — 2» не нужен, поэтому «Газпром» и Герхард Шредер вынуждены прибегать к стольким хитростям», — сказал Кришер.

Он отметил, что решение регулятора сдвигает сроки ввода проекта в эксплуатацию. В связи с этим крайне маловероятен его запуск зимой.

Ранее представитель немецкого Минэнерго Сузанне Унград заверила, что приостановка сертификации «Северного потока — 2» не повлияет на энергобезопасность Германии, и после поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG процесс будет возобновлен.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

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