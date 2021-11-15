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Visa отменит комиссию за перевод на карту по номеру телефона

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Depositphotos

Платежная система Visa вслед за Mastercard решила убрать комиссию на перевод средств с карты на карту по номеру телефона. Как пишет «Коммерсантъ», комиссия не будет браться с 1 апреля 2022 года.

В начале ноября компания разослала кредитным организациям письма с сообщением об обнулении комиссии, пишет издание.

Решение спровоцировано активным ростом переводов через систему быстрых платежей (СБП) от российского Центробанка, полагают эксперты.

Сейчас банки платят три рубля межбанковой комиссии, а также комиссию платежной системе десять центов и 0,05% за переводы внутри страны. При этом берут с клиентов не менее одного процента от суммы перевода.

В Visa указали, что считают расширение использования сервиса переводов с карты на карту одним из важных направлений бизнеса в России.

Ранее юрист объяснил, нужно ли платить налог при переводе с карты на карту. По его словам, действия физического лица регулируются пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. То есть, безвозмездный перевод с карты на карту между физическими лицами расценивается в качестве подарка.

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