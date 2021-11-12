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Песков: Россия продолжит поставки газа в Европу вне зависимости от действий Минска

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Alik Keplicz/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Белоруссии.

«Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом, по выполнению контрактных обязательств, надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению», — сказал он.

Комментируя слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Европу Песков отметил, что это заявление не согласовывалось с Кремлем.

Днем ранее Лукашенко пообещал перекрыть транзит газа в европейские страны, который осуществляется по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа» в том случае, если ЕС расширит санкции в отношении республики.

В Евросоюзе заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ. Подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

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