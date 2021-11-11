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Стало известно, кого затронут новые санкции ЕС против Белоруссии

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Virginia Mayo/AP

Источник в Еврокомиссии заявил, что санкции ЕС из-за ситуации с беженцами в Белоруссии могут затронуть около 45 лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Список будет включать около 45 отдельных должностных лиц Белоруссии, их активы в ЕС будут заморожены, и они не позволят им въехать в [страны] блока, визы отменят. Этими лицами будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию», — заявил источник.

По его словам, санкции также могут быть нацелены против нескольких белорусских банков и других финансовых институтов.

При этом источник считает, что Евросоюз вряд ли введет санкции против российского «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах.

Вскоре послы Евросоюза утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко. Политическое одобрение санкций может быть получено на встрече министров иностранных дел ЕС — 15 ноября.

В МИД РФ заявили, что Москва поможет Минску в случае ужесточения санкций ЕС.

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