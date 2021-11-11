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Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии

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Pixabay

Украина вновь обратилась к Словакии с экстренным запросом помощи о поставках электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» для обеспечения операционной безопасности и избегания отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС» активировал аварийную помощь с энергосистемы Словакии величиной 100 МВт. Причиной тому стало аварийное отключение из-за свищей в котлах в 4.14 блока №9 и в 8.24 блока №4 «ДТЭК Бурштынской ТЭС», — говорится в сообщении.

Бурштынская ТЭС расположена на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

Ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Через месяц стало известно, что Украина возобновит импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.

2 ноября Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи начала поставку электроэнергии в Украину мощностью 500 МВт.

В начале ноября Украина запросила аварийную помощь в объеме 100 МВт из энергосистемы Словакии. При этом в сентябре «Укрэнерго» уже активировала аварийную помощь из Словакии из-за аварийного отключения блока №1 Бурштынской ТЭС.

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