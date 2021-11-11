Сбер объявил победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AIIJC

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин наградил победителей победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AIIJC. Церемония награждения прошла в рамках конференции AI Journey 2021, организованной Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ)

14 лучших команд в десяти номинациях конкурса разделили между собой призовой фонд в 13 млн рублей. Также авторы самых перспективных разработок также получат сертификаты на образовательные курсы в ведущих российских вузах. Кроме того, они получат приглашения на стажировку в Сбер и компании экосистемы, а их решения могут быть применены в сервисах и продуктах Сбера.

«Принято считать, что передовые решения в сфере искусственного интеллекта создаются исключительно в лабораториях людьми с университетскими дипломами. Но наш конкурс для школьников показал, что возраст не имеет определяющего значения для развития прорывных технологий. На выходе мы получили решения, которые после незначительной доработки имеют хороший потенциал для тиражирования и промышленного внедрения. При этом многие из них относятся к сфере Social AI и призваны решать важнейшие задачи в сфере медицины, образования, развития инклюзивной среды, то есть в конечном счете — улучшать качество жизни миллионов людей. Я благодарю наших партнеров из Альянса в сфере искусственного интеллекта, сотрудников лабораторий Сбера, всех тех, кто помог провести этот конкурс на столь высоком уровне, и, конечно же, самих участников, которые удивили нас глубиной проработки поставленных задач и нестандартными подходами к их решению», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Конкурс проводился в рамках Года науки и технологий в России на платформе AIIJC и состоял из нескольких этапов. Сначала участники индивидуально решали квалификационные задачи, после чего объединились в команды, выбрали один из десяти тематических треков и уже в ходе основного этапа конкурса разрабатывали решения для использования в таких сферах, как инклюзивная среда, обработка естественного языка (NLP), нейромаркетинг, транспорт, геосервисы, медицина, образование, подбор персонала, робототехника и креативные индустрии.

Все конкурсные задания были разработаны компаниями экосистемы и подразделениями Сбера и представляли собой реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом. На протяжении всего соревнования участники могли использовать различные материалы по ИИ, участвовали в вебинарах и образовательных интенсивах, консультировались с экспертами и помощниками.