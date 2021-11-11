Элитное жилье Москвы «доросло» по ценам до четвертого места в мире

Российская столица заняла четвертую строчку рейтинга мегаполисов мира по росту цен на элитное жилье. В тройке лидеров оказались Майами, Сеул и Шанхай. Северная столица России заняла лишь 10-е место. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные индекса цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index (PGCI).

Согласно индексу, который анализирует динамику стоимости элитной недвижимости в 46 крупнейших городах мира с третьего квартала 2020 года по третий квартал 2021-го, показатель Москвы составляет 20,5%. Выше нее Майами с 26,4%, Сеул (22,6%), а также Шанхай (20,5%).

Год назад российская столица занимала только 22-ю строчку рейтинга, а к концу второго квартала 2021 года вышла на шестое место. Это связано с тем, что средняя стоимость 1 кв. м элитного жилья в Москве выросла на 41,6% за последние 12 месяцев.

Рост цен на московскую элитную недвижимость объясняется тем, что в этом ценовом сегменте появилось много новых предложений. Кроме того, значительно выросли цены на квартиры в уже реализованных ЖК. В Санкт-Петербурге стоимость элитного жилья за квартал выросла на 2%, а за год — на 15,5%.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что в Москве на начало ноября было введено в эксплуатацию более 11 млн кв. м жилой, нежилой и коммерческой недвижимости. Годовой план оказался перевыполнен более чем на 30%.