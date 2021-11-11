Доходы «Газпрома» от экспорта газа увеличились в три раза в 2021 году

Доходы российской энергетической компании «Газпром» от экспорта трубопроводного газа за первые девять месяцев 2021 года увеличились почти в три раза в годовом выражении — до $33,3 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что в период с января по сентябрь компания экспортировала на 9,5% больше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом объем экспорта в сентябре уменьшился на 8,8% в месячном выражении — до $15,3 млрд кубометров. Однако, благодаря повышению экспортной цены снижение доходов компании от поставок газа были минимальными — на 0,7% по сравнению с августом, до $4,71 млрд.

По сравнению с сентябрем прошлого года доходы «Газпрома» выросли более чем в 2 раза, а объем экспорта уменьшился на 4,4%.

Ранее стало известно, что «Газпром» подал по состоянию на 11 ноября заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки.

27 октября президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» после закачки газа в подземные хранилища страны начать плановую работу по увеличению объема газа в европейских ПГХ.