В МИД заявили, что Россия ответит Европе в случае введения санкций против «Аэрофлота»

Россия отреагирует, если Европейский союз примет решение ввести санкции в отношении компании «Аэрофлот». Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА «Новости».

«Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ей размахивать», — подчеркнул дипломат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза сообщило, что власти ЕС могут ввести санкции в отношении российского «Аэрофлота» из-за ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

В дальнейшем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны.