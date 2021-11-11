В Сбере прогнозируют стабилизацию цен на недвижимость

В Сбере ожидают, что цены на недвижимость продолжат стабилизироваться в первом полугодии 2022 года, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в компании не прогнозируют дальнейший рост цен.

«Есть ряд факторов, которые будут способствовать охлаждению спроса на недвижимость. Если брать 2020 год, то в крупных городах темп роста был почти 20%, в первом полугодии 2021 года — в диапазоне 10-20%. Но за последнее время произошел заметный рост ключевой ставки, и льготная ипотека начала частично замещаться ипотечными программами банков», — уточнил зампред правления.

Попов подчеркнул, что уже сейчас можно наблюдать, как стабилизируются цены на рынке недвижимости России.

Он также отметил, что строительная отрасль последние 1,5 года является основным драйвером роста российской экономики.

«Важно, что тогда своевременно были запущены программы господдержки, которые дали резкий толчок спроса на жилую недвижимость, что повысило инвестиционную привлекательность отрасли и позволило застройщиками продолжить переход на «новые рельсы», — пояснил топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что с 11 по 12 ноября Сбер отмечает традиционный «Зеленый день», приуроченный ко дню рождения банка.