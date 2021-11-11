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Иностранных туристов решили заманить в Россию стулом Распутина и ночью в тюрьме

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса сократила выездной туризм до 10%, постепенно укрепляется тренд на его восстановление. В третьем квартале 2021 года внутренний и въездной туризм в мире разделился поровну, а глубина бронирования достигла месяца. Поэтому в Россию иностранных туристов собираются привлечь особенными «национальными маршрутами». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, иностранным туристам предложат путешествие в закулисье театра им. Ф. Волкова, старейшего театра России в Ярославле, пешие экскурсии по Рыбинску, исторический центр которого похож на открытку из 19 века, а также увидеть так называемую «затопленную Атлантиду» - место затопления города Молога.

Не менее интересным, по задумке авторов «национальных маршрутов» будет путешествие по католическим и лютеранским церквям в Марксе и Энгельсе, посещение домов немецких купцов, а также дегустация арбузного меда, приготовленного по рецептам немцев Поволжья.

Любителям острых ощущений предлагают провести ночь в Тюремном замке, который находится на территории Тобольского кремля. Кроме того, иностранцев приглашают в особый тур с посещением музея Григория Распутина в селе Покровское. Там они смогут посидеть на легендарном стуле Распутина, эта «процедура» якобы восстанавливает мужскую силу и помогает в продвижении по карьерной лестнице.

Ранее стало известно, что курорты Краснодарского края окончательно распрощались с понятием «несезон». Этому способствовали развитие горнолыжной инфраструктуры, открытие новых туристических маршрутов и COVID.

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