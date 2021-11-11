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«Газпром» заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

«Газпром» подал на четверг, 11 ноября, заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Уточняется, что объем заказанных транзитных мощностей через газораспределительную станцию «Суджа» составляет 77,1 млн куб. метров и 32,2 млн кубометров — через станцию «Сохрановка».

Всего заявленные мощности прокачки составляют около 109,3 млн куб. м газа в сутки, что близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному контракту (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

В «Газпроме» отметили, что фактическая прокачка газа через территорию Украины 9 ноября составила 101 млн кубометров.

27 октября Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» после закачки газа в российские подземные хранилища начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПГХ. Завершение закачки топлива в российские ПГХ было запланировано на 8 ноября.

Ранее сообщалось, что в период с января по октябрь 2021 года поставки природного газа на Украину из стран Евросоюза сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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