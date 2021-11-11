В Минпромторге рассказали об уловках трейдеров, приводящих к повышению цен на арматуру

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов объяснил резкий рост цен в России на арматуру в октябре текущего года. По его словам, это связано со спекулятивной политикой трейдеров, передает РИА Новости.

У трейдеров в Москве с 1 октября стоимость арматуры 12 мм выросла на 39%, с 57 тыс. до 79,25 тыс. рублей за тонну с НДС. Как рассказал Евтухов, трейдеры «выкупают объемы и закладывают свою маржу» — в итоге на арматуру получаются завышенные цены. Замглавы Минпромторга также указал, что в случае снижения цен, как в августе, трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления. Таким образом получается цепная реакция — металлурги сокращают объемы производства, через отложенный спрос начинается искусственный дефицит и очередной всплеск цены.

«Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», —заключил чиновник.

Евтухов заверил, что ФАС проведет комплексную проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В России с ноября 2020 года цены на металл, которые существенно влияют на стоимость жилья, увеличились более чем в два раза. Так, самая ходовая арматура 16-го диаметра подорожала на 105%.

Также Минпромторг предложил увеличить пошлину на лом черных металлов до €100 за тонну.