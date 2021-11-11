На Украине заявили, что Лукашенко может отключить электричество в стране

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире канала UkrLive заявил о том, что из-за неправильной энергетической политики Киев вынужден покупать электричество и газ у Белоруссии и России.

По его словам, из-за политических вопросов Киев испортил отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и это может привести к тяжелым для Украины последствиям.

«Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас <...> могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать. <...> То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут», — сказал Корнейчук.

Эксперт добавил, что помимо электричества, Киев также испытывает нехватку газа, из-за чего Украине придется обратиться к российскому «Газпрому». В заключении Корнейчук отметил, что хотел бы увидеть хоть одно конкретное действие власти, которые было бы направлено на преодоление энергетического кризиса в стране.

Ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Через месяц стало известно, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.