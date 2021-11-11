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Илон Маск продал часть своих акций Tesla

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Global Look Press

Основатель Tesla Илон Маск продал часть своих акций компании на сумму более $1,1 миллиарда после опроса в Twitter, сообщает Bloomberg.

По данным издания, миллиардер мог продать более 930 тысяч акций после обвинений в неуплате налогов. Сообщается, что сделка планировалась еще в сентябре, до проведения опроса о продаже своих активов.

Ранее сообщалось, что Маск после опроса, в котором он поинтересовался у пользователей Twitter, нужно ли ему продать 10% акций производителя электрокаров, потерял больше денег, чем владелец интернет-компании Amazon Джеф Безос, когда развелся.

Опрос о продаже акций Tesla завершился 7 ноября. Большинство (57,9%) проголосовало за продажу десятой доли акций, принадлежащих основателю компании.

Всего в голосовании приняли участие 3 519 252 пользователей, твит с опросом набрал 115 тыс. лайков, 36,5 тыс. репостов и 48,8 тыс. комментариев.

Маск заявил, что намерен поступить так, как посоветовали люди, подчеркнув, что не получает зарплату в своих компаниях, и продажа акций для него — единственный способ платить налоги.

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