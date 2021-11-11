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Глава «Нафтогаза» заявил, что «Северный поток — 2» уступает ГТС Украины из-за резерва труб

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский трубопровод «Северный поток — 2» «уступает» газотранспортной системе Украины из-за одного «изъяна». Об этом в статье для портала NV.ua написал глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его мнению, украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода из-за наличия резерва труб.

«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же «Северного потока — 2», где резервные трубы просто отсутствуют», — заявил он.

Витренко выразил убежденность в том, что газотранспортная система Украины также лучше «Северного потока — 2» в силу своего географического расположения и возможностей по транспортировке.

«Например, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, она значительно удобнее российской», — написал украинский чиновник.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее в «Газпроме» заявили, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено и он готов к запуску.

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