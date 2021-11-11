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В России льготникам начали оформлять электронные сертификаты

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России заработали электронные сертификаты для льготников, призванные облегчить приобретение товаров и услуг на собственные средства, которые впоследствии возвращались их бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минтруд.

Нововведение затрагивает отдельные категории населения, например ветеранов и инвалидов. В настоящее время правом на получение выплат для покупки жизненно необходимых вещей обладают порядка 1,5 млн человек. В 2021 году для их нужд выделено около 34 млрд рублей. В следующем году эта сумма составит более 39 млрд рублей.

Как пояснили в ведомстве, процесс использования электронных сертификатов будет похож на привычную оплату картами различных банков. На данный момент к системе подключены два банка. В Минтруде ожидают, что к 1 апреля 2022 их число возрастет до семи.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируется этой осенью внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи.

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