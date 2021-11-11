Россия может ввести тарифные квоты на импорт мяса и сахара

В России над введением тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины, а также сахара и сахара-сырца работает Минсельхоз. С 2022 года могут быть введены квоты. Как пишет «Коммерсантъ», об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании у президента Владимира Путина.

Квота на ввоз замороженной говядины может быть не более 200 тыс. тонн, свинины — не более 100 тыс. тонн, указал Патрушев.

Минэкономики России сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала данное предложение.

Планируется освобождать от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 000 т в 2022 г. На замороженную свинину планируется установить квоту не более 100 000 т с 1 января по 31 июня 2022 г. Импортерам будет выставляться условие в виде целевого ввоза: мясо должно быть переработано на территории Российской Федерации.