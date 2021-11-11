Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Названы приносящие вред здоровью напитки при употреблении натощак 04:36
Губерниев: если не обыграем Кипр, Госдума должна будет прикрыть футбол в России 04:35
В России льготникам начали оформлять электронные сертификаты 04:23
Головин заявил, что ни разу не ездил в сборную России как в тюрьму 04:21
Байден признал проблему высоких цен на потребительские товары в США 04:19
США и Румыния намерены расширять сотрудничество по безопасности в Черном море 04:11
Пресняков: Дзюба не нужен ни сборной России, ни «Зениту» 04:07
Блинкен назвал борьбу с коррупцией на Украине главной темой отношений двух стран 03:57
На чердаке обнаружили кассету с неизвестной песней The Beatles 03:57
Bloomberg: власти США столкнулись с трудностями при шпионаже за Си... 03:48

Россия может ввести тарифные квоты на импорт мяса и сахара

close
100%
Depositphotos

В России над введением тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины, а также сахара и сахара-сырца работает Минсельхоз. С 2022 года могут быть введены квоты. Как пишет «Коммерсантъ», об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании у президента Владимира Путина.

Квота на ввоз замороженной говядины может быть не более 200 тыс. тонн, свинины — не более 100 тыс. тонн, указал Патрушев.

Минэкономики России сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала данное предложение.

Планируется освобождать от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 000 т в 2022 г. На замороженную свинину планируется установить квоту не более 100 000 т с 1 января по 31 июня 2022 г. Импортерам будет выставляться условие в виде целевого ввоза: мясо должно быть переработано на территории Российской Федерации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть