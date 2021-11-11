Экс-президент Молдавии назвал катастрофой новый тариф на газ и внес предложения

Бывший президент Молдавии и глава Соцпартии Игорь Додон указал, что новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за 30 лет и это является катастрофой для населения. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova.

«Впервые за 30 лет в Молдавии такой высокий тариф на газ, он на среднем уровне европейских стран», — рассказал политик. По его мнению, это катастрофа для экономики и населения Молдавии

Додон уверен, что с Россией о поставках природного газа можно было договориться на условиях двухлетней давности, тогда цена была бы на уровне $230-240. «В странах ЕвраЗЭС цена ниже $200», — отметил политик. Он считает, что для государств, у которых дружественных отношениях с РФ — Венгрии и Сербии — газ дешевле.

Додон также заявил, что долг за газ перед Россией Кишинев может погасить за счет средств государственного бюджета или включить долг в тариф.

На данный момент «Молдовагаз» должен России около $700 млн за поставляемый газ. Эта цифра не учитывает поставки газа в Приднестровье.

Ранее в Молдавии заявили, что контракт с «Газпромом» позволит сэкономить более $400 млн. Глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что контракт с «Газпромом» позволит Молдавии в следующие 14 месяцев, по предварительным подсчетам, сэкономить порядка $405 млн в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке.