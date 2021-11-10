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Бизнес-омбудсмен предложил отменить ограничения для ресторанов при определенном условии

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что стоит отменить ограничения в регионах по заполняемости залов и времени работы ресторанов при вакцинации 90% сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

«Логики в комплексе ограничений немного. Если 90% штата в ресторане привиты, санитарные противоэпидемические нормы полностью соблюдаются, то надо отменять ограничения по рассадке и времени работы», — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен также заявил о необходимости дополнительной поддержки бизнеса в оставшиеся месяцы года. В частности, Титов предложил перевести программу кредитования пострадавшего бизнеса под 3% годовых на принцип субсидирования.

Ранее Титов предложил выдавать QR-коды после введения лишь первой дозы вакцины от коронавируса. Он считает, что «поощрять» вакцинацию долгим ожиданием не слишком эффективно — немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, «когда что-нибудь еще запретят».

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