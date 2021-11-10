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Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете при покупке квартиры

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Depositphotos

Кто из россиян не сможет получить налоговый вычет после покупки квартиры, объяснил кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин. Его слова приводит портал ura.ru.

Юрист отметил, что налоговый вычет не делают тем гражданам, кто им уже пользовался. Другой причиной отказа может стать приобретение жилья у взаимозависимых лиц, например у близких родственников.

Брызгалин указал, что данный запрет прописан в налоговом кодексе.

Третьей причиной, по которой можно получить отказ, могут стать неправильно оформленные документы. «Например, предоставил договор, но забыл о документах об оплате», — указал специалист.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, как все же второй раз получить налоговый вычет за покупку квартиры.

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