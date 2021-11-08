Песков рассказал о порядке предоставления субсидий чиновникам на приобретение жилья

Правом единовременной субсидии на приобретение жилья могут воспользоваться исключительно лишь те чиновники, у которых отсутствуют другие финансовые возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Таким образом, представитель Кремля комментировал материал «Важных историй» (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) и «Трансперенси интернэшнл - Россия» (организация внесена в реестр иноагентов). Согласно публикации, субсидии якобы были предоставлены 650 российским чиновникам, как нуждающимся. Среди получивших субсидию указаны высокопоставленные госслужащие уровня министров и губернаторов.

«Во-первых чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники, они просто не могут пользоваться такими программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают (большими - ред.) финансовыми средствами», — сказал Песков.