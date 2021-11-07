Товарооборот между Россией и Китаем в 2021 года вырос до $115,66 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем за период январь--октябрь 2021 года года вырос на 30,9%, до $115,66 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

При этом положительное торговое сальдо России выросло на 41,3% и достигло $9,85 млрд. Экспорт из Китая в Россию за указанный период составил $52,9 млрд, показав рост в 30,6%, а импорт — $62,76 млрд.

Ранее стало известно, за счет каких проектов Россия и Китай смогут удвоить товарооборот.

По словам старшего научного сотрудника Центра международных финансов НИФИ при Минфине РФ Сергея Савинского, на углеводородное сырье приходится более половины (50-60%) от общего объема экспортных поставок продукции из Москвы в Пекин. В это число входит нефть, газ, уголь. Россия также продает в Китай лесозаготовки и рыбные товары. В свою очередь, поставки из Китая представляют более технологическую продукцию.