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По итогам 2021 года производство вина в мире может оказаться рекордно низким

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Depositphotos

Мировое производство вина по итогам текущего года может оказаться ниже средних показателей за последние 20 лет. Об этом написала в Twitter Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV).

В сообщении говорится, что объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким. Отмечается, что он приближается к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад.

По прогнозам специалистов, объем производства вина в этом году в мире упадет на 4% по сравнению с прошлым годом. Показатель за 2021 год снизится на 7% по сравнению со стандартами за последние 20 лет.

В OIV пришли к такому выводу, изучив данные в 28 ведущих странах отрасли, которые составляют 85% мирового производства вина. По прогнозам, производство вина в этом году составит от 247,1 до 253,5 млн гектолитров.

Особенно неблагоприятная ситуация сложилась для виноделов Евросоюза. Здесь производство сократиться на 13% в сравнении с 2020 годом.

Ранее сообщалось, что Франция получила отсрочку на маркировку шампанского в России до 31 декабря.

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