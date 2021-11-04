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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. ФРС выполняет функции центрального банка государства. Рынок ожидал такого решения, об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

В свою очередь американский Федрезерв заявил о начале сокращения программы по покупке активов с ноября — на $15 млрд ежемесячно.

Пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%, комитет по операциям на открытом рынке счел целесообразным поддерживать диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%.

Но программа покупки казначейских облигаций с ноября текущего года будет сокращаться на $10 млрд ежемесячно, а программа покупки ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), — на $5 млрд каждый месяц.

Регулятор нарастит в текущем месяце свои запасы казначейских ценных бумаг на $70 млрд, а ценных бумаг, обеспеченных закладными, — минимум на $35 млрд.

Ранее россиянам рекомендовали закупать американские доллары.

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