В Киеве заявили, что не намерены просить Россию возобновлять поставки угля

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, вообще нет, никак», — сказал он, отвечая на вопрос агентства о возможности соответствующего обращения к Москве в условиях энергетического кризиса на Украине.

Ранее стало известно, что на Украине сложилась сложная энергетическая ситуация из-за приближающихся холодов и отсутствия запасов энергетических ресурсов. До 1 ноября в стране действовал мораторий на импорт электричества из России и Белоруссии. Киеву пришлось отказаться от его продления, чтобы запросить у Минска помощь.

Отмечается, что поставки производятся по запросу Киева и что в данном случае не идет речи о долгосрочных коммерческих контрактах. Поставки продлятся до 21.00. Как пишет украинское издание «Экономическая правда», «ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси». Но с Москвой у Киева нет подписанного договора, а в Молдавии «слишком малая энергосистема для балансировки украинской ОЭС».