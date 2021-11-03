Молдавия захотела обсудить газовый долг Приднестровья в международном арбитраже

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что вопрос о долге Приднестровья за газ может быть решен только в международном арбитраже. Об этом она сказала в интервью румынскому телеканалу PRO TV.

Долг непризнанной республики перед «Газпромом» достигает $7,5 млрд.

«Этот вопрос мог бы обсуждаться в международном арбитражном суде. Это долг, который образовался в том числе в результате решений «Газпрома». Всем понятно, что этот долг не может оплачиваться ни правительством Молдавии, ни компанией «Молдовагаз»», — отметила глава кабмина.

По ее словам, Приднестровье потребляет больше газа, чем Молдавия, и использует его для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая вырабатывает почти 100% электроэнергии, снабжаемой на правый берег Днестра.

Гаврилица также заявила, что Кишинев платит за эти поставки, но при этом власти Приднестровья не оплачивают полученный газ.

Ранее стали известны детали нового контракта на поставки российского газа в Молдавию.

22 октября парламентом Молдавии был введен режим ЧП на 30 дней из-за энергетического кризиса. 29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.