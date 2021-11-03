IKEA впервые за два года повысит цены

Компания Inter IKEA, всемирный франчайзер бренда, предупредила, что цены на товары повысятся впервые с 2019 года, так как сейчас наблюдаются серьезные сложности с поставками. Об этом сообщает Financial Times.

«2022 финансовый год будет еще труднее, чем 2021 год. IKEA продолжит сталкиваться с такими проблемами, как перебои в поставках, рост цен на сырье и подорожание энергии», — отметил финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам.

По его словам, все эти факторы снижают прибыль крупнейшего продавца мебели. Именно из-за этого стоимость товаров будет увеличена. При этом повышение цен будет куда более существенным, чем это было в 2019 году.

Однако Ван Дам поделился, что на потребителях этот шаг может и не сказаться. Если ретейлеры не соберутся повышать цены, то последствий для покупателей не будет.

Кроме того, компания гордится тем, что у нее есть возможность со временем снизить цены на большинство своих товаров, предпринимая все возможное, чтобы товары были доступны практически всем.

Ранее шведский производитель товаров для дома IKEA дал прогноз, что дефицит товаров в розничной торговле из-за кризиса цепочки поставок продлится до середины следующего года.