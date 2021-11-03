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Правительство временно ограничит экспорт удобрений

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин на полгода введет ограничения на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить подорожания продуктов, сообщает РИА «Новости».

«Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений», — сказал премьер на заседании правительства.

По словам Мишустина, ограничения для азотных удобрений установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных — не более 5,35 млн тонн.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании на 20% в ноябре гречки и других круп.

Крупные российские ритейлеры в свою очередь сообщили, из-за подорожания мяса, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и других причин россияне столкнутся с повышением цен на колбасные изделия и мясо. Предполагается, что цены вырастут на готовые мясные изделия, а также на мясо свиньи и коровы. При этом уточняется, что подорожание на 7-20% этих продуктов питания, — это ниже, чем общий показатель повышения стоимости сырья

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