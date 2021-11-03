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В Германии назвали контрпродуктивной задержку старта «Северного потока — 2»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Задержка запуска «Северного потока — 2» является непродуктивной и вредной мерой. Об этом заявил председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес, выдержки из его заявления цитирует ТАСС.

«При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO2. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток — 2». Природный газ прокладывает нам мост в мир свободных от CO2 или климатически нейтральных газов, например, водорода», — объяснил Хермес.

В этой связи, по его мнению, Евросоюз не должен изолировать от себя Россию или Украину посредством нового механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM).

Ранее Bloomberg писал, что процесс получения разрешения от Федерального сетевого агентства ФРГ на запуск трубопровода «Северный поток — 2» может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года.

После получения решения по сертификации от регулятора ФРГ, оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии. И лишь потом федеральное агентство сможет выдать лицензию.

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