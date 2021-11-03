На Украине начали искать причину закупок энергии у Минска

Крупнейшая частная украинская энергетическая компания «ДТЭК Энерго» потребовала от государственной НЭК «Укрэнерго» извинений после того, как та обвинила ее в закупках энергии в Белоруссии. Это указывается на сайте организации.

Компании начали обвинять друг друга после договоренностей Минска и Киева по поставкам аварийной помощи стране в объеме 500 мегаватт. При этом о долгосрочных поставках речи не было.

Если «Укрэнерго» считает, что в сложившейся тяжелой ситуации на Украине виноваты частники, то в «ДТЭК Энерго» заявляют, что их предприятия работают сверх плана, чтобы компенсировать простой государственных ТЭС и ТЭЦ.

При этом нынешний кризис ДТЭК считает искусственным, однако отмечает, что шахтеры и энергетики делают все возможное, чтобы сгладить его последствия. Кроме того, компания поставила на Украину более 300 тыс. тонн угля, оказав бесплатную поддержку государственным ТЭС.

Ранее стало известно, что на Украине сложилась сложная энергетическая ситуация из-за приближающихся холодов и отсутствия запасов энергетических ресурсов. До 1 ноября в стране действовал мораторий на импорт электричества из России и Белоруссии. Киеву пришлось отказаться от его продления, чтобы запросить у Минска помощь.