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Принц Чарльз заставил Безоса выделить £732 млн на восстановление лесов

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Stevo Vasiljevic/Reuters

Принц Чарльз сыграл ключевую роль в том, чтобы заставить владельца компании Amazon Джеффа Безоса, одного из богатейших людей в мире, выделить £732 млн на восстановление лесов в Африке. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что на саммите, проходящем под эгидой 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), принц Уэльский, американский миллиардер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили проект «Великая зеленая стена», согласно которому в Африке планируется посадить 20 млн деревьев для борьбы с засухой на континенте.

«Мы все знаем, что это решающее десятилетие, но без действий оно станет нерешительным десятилетием, — отметил Безос во время разговора с принцем Чарльзом после саммита «Большой двадцатки» в Риме 31 октября.

По данным газеты, собеседники раскритиковали бизнесмена за то, что он летал на частном самолете и тем самым принес дополнительный вред климату.

«Принц Уэльский участвует в борьбе с изменением климата и ратует за защиту нашего прекрасного мира гораздо дольше, чем большинство. У нас была возможность обсудить эти важные вопросы накануне #COP26, обсудили, как найти решения для исцеления нашего мира и то, как BezosEarthFund могут помочь»», — написал впоследствии Безос на своей странице в Twitter.

Ранее газета Telegraph опубликовал видеоролик, в котором эксперт рассказывала, как принц Чарльз планирует изменить имидж британской монархии.

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Королевская семья Британии
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