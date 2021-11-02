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В Сбербанке появились новые вклады – «СберВклад» и «СберВклад Прайм»

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Клиентам Сбербанка стали доступны два новых вклада. В «СберВклад» проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а также клиент может установить свой срок вклада.

«СберВклад Прайм» является лучшим решением для клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы Сбера и имеют годовую подписку СберПрайм+.

При размещении денежных средств сроком на три года в удаленных каналах обслуживания по вкладу «СберВклад» максимальная ставка 6,37% обеспечивает доходность 7% с учетом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу «СберВклад Прайм» – ставка 6,78%, доходность составляет 7,5%.

Также Сбер продлевает промо вклад «Промо Управляй» со ставками от 4,3% до 5,25% до 30 ноября. Теперь его можно открыть как в офисе, так и онлайн.

Портфель пассивов Сбера увеличился более чем на 600 млрд рублей за первые 9 месяцев 2021 года и составил 16 трлн рублей. Этому способствует эффективная продуктовая политика банка – с начала года было запущено два новых вида вкладов, которые получили высокую востребованность у клиентов.

«При запуске новых вкладов мы учли пожелания клиентов и добавили возможность выбирать срок вклада в точности до дня, получать проценты ежемесячно, расширили диапазон доступных сроков вклада, а также добавили возможность регулярного пополнения открытого вклада. Уверен, что новые вклады займут центральное место в выборе наших клиентов, станут флагманами продуктовой линейки срочных депозитов Сбербанка. Кроме того, удаленно теперь можно открыть и промо вклад «Промо Управляй». В период новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, эта возможность как никогда актуальна», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

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