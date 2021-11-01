В Госдуме назвал три способа увеличить пенсии россиян

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил три шага, направленные на рост пенсий россиян. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий напомнил, что пенсии индексируются на заложенный коэффициент индексации. Так, было заложено 5,9, а бюджет сверстали из расчета на 5,8.

«Но мы видим, что Минэкономразвития и Центральный банк говорят о том, что будет выше инфляция. Поэтому в ходе бюджетного процесса исключать пересмотра в этой части нельзя. То, что у нас пенсии на фоне реальной инфляции обесцениваются, — это факт», — отметил Нилов.

По его словам, необходимо проиндексировать пенсии работающим пенсионерам; начать пересчитывать пенсии работающим пенсионерам в полной мере; обеспечить доход в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Парламентарий уточнил, что последний шаг можно воплотить в жизнь за счет введения плоской шкалы при уплате взносов, тогда при второй индексации можно будет увеличивать пенсии.

Ранее Росстат сообщил, что пенсионные выплаты обесцениваются с февраля 2021 года — в сравнении с предыдущим годом.