В Минэкономразвития оценили инициативу отказаться от мигрантов на стройках в Москве

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач назвал верной инициативу властей Москвы отказаться от трудовых мигрантов на строительных объектах города. Об этом сообщает ТАСС.

«Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдет, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты. И я полностью поддерживаю и приветствую такие инициативы наших коллег из Москвы», — сказал он.

Вольвач назвал правильным стремление сделать так, чтобы непосредственно высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места и на стройке в первую очередь замещались гражданами России.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что столичную строительную отрасль готовят к модернизации. За счет повышения квалификации рабочих, отказа от иностранцев и увеличения зарплат мэрия рассчитывает снизить число строителей в несколько раз, но кратно повысить их эффективность. На некоторых московских объектах уже начался такой эксперимент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».