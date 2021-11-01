Российско-молдавское энергетическое предприятие «Молдовагаз» подтвердило начало поставок газа в рамках нового контракта с «Газпромом». Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Александр Барбов.

«Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с «Газпромом» формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию», — отметил Барбов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика довольна подписанным контрактом с «Газпромом» на поставку газа.

Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает в понедельник, 1 ноября. С этого дня «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Молдавия должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должна будет вернуть долг.