Названо числи россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов

Свыше четырех миллионов россиян оказались невыездными из-за того, что накопили долги. Об этом сообщает РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств», — рассказал Аристов.

Ранее председатель Совета судей РФ Виктор Момотов рассказал, что российские граждане сегодня направляют на оплату своих финансовых обязательств перед банками и МФО почти половину своего годового дохода. Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» указала, что закредитованность является следствием падения реальных доходов населения, продолжающегося уже седьмой год. Другим фактором является доступность кредитов и займов, в том числе, и ненадежным заемщикам. Мильчакова добавила, что долговую нагрузку ни в коем случае нельзя увеличивать до уровня, превышающего половину ежемесячного дохода.