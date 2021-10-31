Bloomberg: США и Япония встревожены заявлениями Путина о нефти за $100

Крупнейшие мировые импортеры нефти, в первую очередь, Соединенные Штаты, Япония и Индия, встревожены заявлением президента России Владимира Путина, который прогнозирует повышение стоимости нефти до $100 за баррель, сообщает Bloomberg.

«Американские, японские и индийские официальные лица разговаривали между собой в частном порядке, также они общались с другими крупными потребителями и производителями нефти. Эти разговоры начались порядка трех недель назад и особенно интенсивно ведутся в последние дни, когда цена на нефть превысила 85 долларов за баррель», — пишут авторы.

Уточняется, что Соединенные Штаты, Япония и Индия оказывают значительное давление на страны-члены нефтяного картеля ОПЕК+ для того, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.

Ранее президент России Владимир Путин назвал $100 за баррель нефти «вполне возможной ценой».