Эксперт по кибербезопасности Куценко предупредил об активности мошенников в нерабочие дни

Руководитель направления Solar webProxy «Ростелеком-Солар» Петр Куценко заявил, что в ходе нерабочих дней мошенники могут активизироваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта по кибербезопасности, злоумышленники будут предлагать россиянам, чаще всего, вложить деньги в сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и криптобиржу.

В связи с закрытием досуговых заведений и временным прекращением работы соотечественники будут больше времени проводить в сети, обратил внимание эксперт.

«Учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», — пояснил Куценко.

Аферисты, как уточнил он, будут прибегать к разным уловкам, чтобы будущая жертва побывала на поддельном сайте. К таким методам относятся рассылка электронных писем, прозвоны, а также рекламные объявления.

После перехода на сайт человеку предлагается создать брокерский счет или криптокошелек, переведя туда деньги. Однако для этого у пользователя попросят доступ к другим имеющимся счетам.

«После того как пользователь пополняет баланс, деньги попадают на счет злоумышленников, но на этом все не заканчивается. В личном кабинете симулируется рост доходности инвестиций, что побуждает пользователя довериться и перевести на счет большую сумму. Обман раскрывается, когда пользователь хочет вывести денежные средства, но у него не получается это сделать», — предупредил руководитель направления Solar webProxy «Ростелеком-Солар».

Чаще всего мошенники требуют от людей быстрого принятия решения, тем самым не давая возможности людям распознать подвох и отказаться от участия в схеме.

Перед инвестированием эксперт советует подробно изучать интернет-площадки и тщательно выбирать брокера.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в РФ нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

Ранее в «Лаборатории Касперского» назвали самый разорительный тип хакерской атаки.