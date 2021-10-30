Путин обратился к «Большой двадцатке» с просьбой нормализовать денежно-кредитную политику

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас существуют риски глобальной инфляции в мире. Об этом глава государства рассказал, когда выступал на саммите G20, открывшемся в Риме, сообщает РИА «Новости».

По его словам, основной задачей у участников G20 должно быть то, чтобы не допустить «раскручивания спирали».

Путин добавил, что избыточное стимулирование привело к общей нестабильности, росту цен на финансовые активы, а также товары на отдельных рынках. К последним относятся продовольствие, энергия и другие. В качестве причины, повлекшей эти последствия, президент называет серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках.

«Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», — сказал Путин.

Для нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики странам «Большой двадцатки» нужно повысить качество управления структурой спроса в экономике, настроить экономические приоритеты на преодоление проблем неравенства, обратил внимание Путин.

Ранее Путин назвал направления, по которым позиции России и стран G20 совпадают.

Саммит G20 начался в столице Италии 30 и продолжится до 31 октября.