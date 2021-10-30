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TACC: Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга «Газпрому»

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавия по новому контракту с компанией «Газпром» согласилась выплатить долг за поставки газа в прошлые годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что «Газпром» продлил контакт с Молдавией на «взаимовыгодных условиях». В переговорах участвовали глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и Председатель Правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», — сообщили в компании. Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает 1 ноября. С этого дня «Газпром» начнет поставки газа в Молдавию по новому контракту.

В свете газового кризиса в Молдавии премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщала, что страна рассчитывает на то, что Европейский союз предоставит помощь, если не удастся договориться с «Газпромом» по цене на газ.

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