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Китайских туристов будут завлекать в Россию отдыхом в деревне и грибами

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Global Look Press

После пандемии китайские туристы будут посещать Россию ради эко- и агротуризма. При помощи «зеленых маршрутов» они смогут сами собирать грибы, ягоды и картошку. Об этом на прошедшем VIII Российско-китайском туристическом форуме «Уроки пандемии для туризма: мир новых возможностей» рассказала советник-посланник по культуре посольства КНР в России Гун Дзядзя. Ее слова приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам советника, китайских туристов также могут ждать различные местные активности, включая ярмарки и фольклорные представления.

«По имеющимся данным, мои соотечественники предпочитают экологический, сельский, развлекательный и семейный туризм. Мне кажется, что экологический туризм и чистая природа должны стать ядром российского туризма, ориентированного на китайский туррынок», — считает Гун Дзядзя.

Китайский дипломат отметила, что в России уже был разработан специальный «Красный маршрут», который был ориентирован на китайский рынок. Теперь же необходимо проработать и «Зеленый маршрут».

Кроме того, китайские туристы любят участвовать в различных активностях, то есть самостоятельно что-то попробовать и лично испытать на своем опыте. Поэтому в поездках по российским деревням и селам можно организовать рыбалку и охоту. Также туристы из Китая могли бы посещать местные совхозы и самостоятельно собирать ягоды, грибы и картошку, рассказала посланник по культуре.

Ранее египетское посольство в Москве заявило, что на курортах Египта наблюдается дефицит номеров в пятизвездочных отелях. Такое положение вещей сложилось из-за «беспрецедентного притока» российских туристов.

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