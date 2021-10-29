Доллару спрогнозировали падение из-за решения Байдена по мигрантам

Доллар в ближайшее время может упасть из-за решения президента США Джо Байдена выплатить компенсации мигрантам. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций мигрантам, пересекшим южную границу США, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики. Пострадавшие могут получить до $450 тыс. Сейчас уже около 940 семей подали иски на возмещение ущерба.

Российский сенатор в своем канале написал: «При госдолге в $29 трлн и низком экономическом росте США неизбежно будут наращивать долларовую массу, разогревая инфляцию и обесценивая доллар, который является главной мировой резервной валютой».

По мнению российского политика, за такую щедрость американского президента будет расплачиваться вся планета.

Ранее российский сенатор Пушков спрогнозировал рост «трещин» в НАТО из-за заключения США, Великобританией и Австралией соглашения о новом партнерстве. Он считает, что парадокс состоит в том, что, пытаясь усилить геополитическое давление на Китай, Вашингтон наносит удар по союзникам в Европе.