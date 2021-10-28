Выручка экосистемы Сбера выросла почти в три раза за девять месяцев 2021 года

Выручка нефинансового бизнеса Сбербанка по итогам девяти месяцев текущего года выросла в 2,8 раза и составила 121,7 миллиарда рублей, следует из отчетности группы по МСФО, опубликованной в четверг 28 октября.

По итогам третьего квартала выручка сегмента нефинансовый бизнес выросла в 2,6 раза в годовом выражении и достигла 47,6 миллиарда рублей. Один из ключевых показателей — GMV (совокупный оборот товаров) — компаний электронной торговли за квартал составил 28,1 миллиарда рулей, увеличившись в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевым драйвером оборота остается сегмент онлайн доставки продуктов питания. Так, GMV СберМаркета показал трехкратный рост за квартал до 13,3 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. СберМегаМаркет за тот же период нарастил GMV в 2,3 раза - до 6 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим кварталом.

«Самокат» сохранил лидерство по количеству заказов на рынке e-grocery. Оно увеличилось в 4,2 раза за квартал год к году и составило 18,9 миллиона.

«Услуги быстрой доставки продуктов питания Самоката теперь доступны в 22 российских городах, а количество дарксторов выросло до 758, в 2,6 раза за квартал год к году», — говорится в документе.

Количество пользователей подписок СберПрайм выросло в 2,2 раза и составило к концу квартала 3,3 миллиона благодаря выгодным предложениям компаний экосистемы.