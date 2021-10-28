Счетная палата оценила расходы регионов на преодоление пандемии COVID-19

Российским регионам мероприятия по преодолению последствий пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году обошлись почти в 1,1 триллиона рублей. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на материалы Счетной палаты.

Подчеркивается, что в зависимости от субъекта эти расходы в перерасчете на одного человека существенно различались. Наибольший объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве.

Основными направлениями использования бюджетных ассигнований стали здравоохранение, социальное обеспечение, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

Аудиторы указали на существенные различия в расходе средств разных регионов в перерасчете на одного человека.