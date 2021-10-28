Американский эксперт Ситтон: «Северный поток — 2» поможет разрешить мировой энергокризис

Экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии, которая регулирует нефтяную отрасль в штате, Райан Ситтон полагает, что ввод в эксплуатацию «Северного потока 2″ может помочь в кризисе на мировом энергетическом рынке. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

Ситтон добавил, что, по его мнению, одиночные проекты вряд ли смогут переломить коренным образом ситуацию. Но он считает, что трубопроводы создают дополнительный доступ к рынку.

«Я считаю, что он поможет, однако в конечном счете это все так же проблема спроса и предложения. Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию», — прокомментировал журналистам проблему Ситтон. Потребуется «в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии», отметил эксперт.

Представитель США также указал на трудное положение американского президента Джо Байдена. Его ввели в зависимость от стран Ближнего Востока, США зависит от поставок нефти и газа из этого региона. Но Байден хочет показаться избирателем жестким и не идти на поводу у арабских стран, говорит Ситтон.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2″ стал предметом споров в немецком бундестаге. Так, набравшая большинство голосов избирателем СДПГ выступает за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2″ и его введение в эксплуатацию. Партия «зеленых», наоборот, выступает категорически против этого. По словам ее лидера Анналены Бербок, данный проект является примером зависимости Германии от России, и Берлину следует от нее избавиться.