«Страна»: Украина выкупила мощности на импорт электричества из России

Украина выкупила мощности на импорт электричества из России в размере 2200 мегаватт в период с 1 по 30 ноября 2021 года. Об этом сообщает интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники в энергетической сфере.

В публикации отмечается, что конкурс на мощности по импорту означает, что у украинской компании «Энергоатом» есть пока что только теоретическая возможность покупать электроэнергию в РФ и в Белоруссии.

Это станет возможным только в том случае, если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ) Украины до 1 ноября не продлит текущий запрет на импорт, утверждает издание

«Но компании еще не начали импорт, у них даже контактов нет и может и не быть. И воспользуются ли компании возможностью продавать электроэнергию из Белоруссии и России, которую они выкупили, еще не факт. Вопрос о том, возобновится ли импорт электроэнергии из Белоруссии и России - к НКРЭ. Запрет на импорт их этих стран заканчивается 31 октября. Теперь, чтобы запрет действовал, НКРЭ должна продлить свое постановление. А если не продлит, то импорт станет возможным», — заявил источник издания.

Ранее стало известно, что Украина возобновит импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.