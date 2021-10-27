Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября

Украина возобновит импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, сообщает РБК.

Подобное решение было принято по результатам аукциона «Укрэнерго» на право импортировать электроэнергию. На этом аукционе соответствующие мощности выкупила государственная компания «Энергоатом», которая выкупила сечение мощностью 885 из 900 доступных МВТ для импорта из Белоруссии. Еще 15 МВт приобрело ООО «Электро Комьюнити».

29 сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Предыдущий запрет действовал с мая до 1 октября. Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявлял, что импорт энергии из этих стран противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.