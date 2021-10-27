Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Губерниев назвал Дину Аверину сильнейшей гимнасткой планеты 20:48
Германию предупредили о возможном дефиците продуктов и топлива, как в Британии 20:45
Handelsblatt: «Северный поток — 2» стал предметом споров в немецком... 20:43
Украина предложила Европе помощь в борьбе с энергокризисом 20:35
Стали известны подробности побега члена банды Басаева из психбольницы... 20:32
СК требует заочно арестовать подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова 20:25
В «Спартаке» ответили Калиниченко, предложившему провести встречу... 20:19
Российские ракетоносцы выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями 20:14
Моргенштерн посетит ознакомительную экскурсию Музея Победы 20:08
Биологи создали искусственный интеллект для определения опасных мутаций 20:06

Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября

close
100%
Depositphotos

Украина возобновит импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, сообщает РБК.

Подобное решение было принято по результатам аукциона «Укрэнерго» на право импортировать электроэнергию. На этом аукционе соответствующие мощности выкупила государственная компания «Энергоатом», которая выкупила сечение мощностью 885 из 900 доступных МВТ для импорта из Белоруссии. Еще 15 МВт приобрело ООО «Электро Комьюнити».

29 сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Предыдущий запрет действовал с мая до 1 октября. Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявлял, что импорт энергии из этих стран противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях