Цена на газ в Европе упала после указания Путина наполнить хранилища

Цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до 84,6 евро за МВт/ч, или $1015 за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».

«Перед этим заявлением цена была $1048, а днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за тысячу кубометров», — говорится в сообщении.

Снижение произошло вскоре после того, как президент России Владимир Путин поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру после завершения закачки газа в ПХГ России заняться наполнением европейских хранилищ, принадлежащих компании.

Как уточнил глава «Газпрома», часть из этих ПХГ располагается в Германии и Австрии. Однако, объемы российского газа в этих хранилищах он назвал «незначительными» – чуть меньше 190 тысяч кубометров.

Канцлер Германии Ангела Меркель на минувшей неделе заявила лидерам стран Европейского союза, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с энергетической политикой России, сообщило, что Москва готова снизить цены на газ для Европы на 60%. Отмечалось, что речь идет о $300-400 за одну тысячу кубометров.